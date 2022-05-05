ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські окупанти відродили у Маріуполі ДАІ

Новость на русском →
Маріуполь, Четвер 05 травня 2022 16:22
Російські окупанти відродили у Маріуполі ДАІ У Маріуполі окупанти відкрили ДАІ (t.me/andriyshTime)
Автор: Тетяна Самарук

У Маріуполі Донецькій області окупанти держави-агресора разомм з колаборантами повернули до міста дорожню автоінспекцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Зокрема, російські окупанти повертають до тимчасово захоплених населених пунктів елементи Радянського Союзу та Російської Федерації.

Андрющенко повідомив, що у Маріуполі війська РФ відродили ДАІ.

"Покращення" кожного дня. Назад в печери стає трендом в Україні", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що війська РФ прорвалися на завод "Азовсталь" у Маріуполі, йдуть важкі бої.

Також ми писали, що Росія планує провести у зруйнованому Маріуполі "парад" на 9 травня.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Донецька область
NEWS
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
DAILY
Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня