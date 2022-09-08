Російські окупанти вдарили ракетами по Харкову: "прильоти" у двох районах

Жителів просять залишатися в укриттях.

"Російські окупанти завдають ударів по Харкову. Не ігноруйте сигнали тривоги, максимально перебуваєте в укриттях", - закликав Синєгубов.

Оновлено 00:37

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, один ракетний удар був у Салтівському районі, там почалася пожежа, другий у Холодногірському.

У першому випадку - попередньо удар був по об'єкту критично важливим для нормального життєзабезпечення міста.

У Холодногірському районі – потрапляння по одному із підприємств Харкова.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Як повідомлялося, в ніч проти 6 вересня російські окупанти обстріляли Харків. В результаті атаки ворога загинула місцева мешканка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.