Російські окупанти обстріляли поліклініку в Харкові: є загиблі та постраждалі

"Сьогодні близько 7:45 силами російської федерації обстріляно міську поліклініку в Основ’янському районі міста, де розташований центр видачі гуманітарної допомоги. Жодного військового об’єкту поруч не знаходиться. Внаслідок ранкового обстрілу цивільної інфраструктури з реактивних систем залпового вогню постраждали 7 цивільних осіб, з яких 4 померли", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

"Поліцейські документують факт злочину проти українського народу та збирають всі необхідні речові докази для притягнення зловмисників до відповідальності", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, вчора в Харкові російсько-окупаційні війська обстріляли цивільних, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 30-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.