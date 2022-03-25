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Російські окупанти обстріляли поліклініку в Харкові: є загиблі та постраждалі

Фото: російські окупанти обстріляли поліклініку в Харкові (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 25 березня вранці російські окупанти обстріляли поліклініку в Основ’янському районі Харкова, де розташований центр видачі гумдопомоги. Постраждали 7 людей, з яких четверо - загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

"Сьогодні близько 7:45 силами російської федерації обстріляно міську поліклініку в Основ’янському районі міста, де розташований центр видачі гуманітарної допомоги. Жодного військового об’єкту поруч не знаходиться. Внаслідок ранкового обстрілу цивільної інфраструктури з реактивних систем залпового вогню постраждали 7 цивільних осіб, з яких 4 померли", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

"Поліцейські документують факт злочину проти українського народу та збирають всі необхідні речові докази для притягнення зловмисників до відповідальності", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, вчора в Харкові російсько-окупаційні війська обстріляли цивільних, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 30-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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