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Російські окупанти обстріляли Пісківку і Калинівку: одна людина загинула, є поранені

Автор: Константин Широкун

В результаті авіаудару по селищу Пісківка Київської області загинула людина, 2 людини поранені, зруйновані 9 будинків. У Калинівці від обстрілу важко поранена жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення.

Пізно ввечері 8 березня російська авіація завдала удару по селищу Пісківка в Бучанському районі. Ворожий літак скинув бомби на житлові будинки мирного населеного пункту. Від попадання бомби в приватний сектор загинула 20-річна дівчина. Крім того, дві людини поранені, знищені 9 житлових будинків.

Також російська армія обстріляла Калинівку, в результаті чого була поранена жінка. Її доставили в Броварську багатопрофільну клінічну лікарню. Через серйозну крововтрату лікарі оцінюють її стан як важкий.

Раніше ми повідомляли, що українці через " дію " зможуть подати заявку на відшкодування за знищені будинки.

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