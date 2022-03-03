Російські окупанти обстріляли панамське судно Helt. Всіх моряків врятували

Раніше стало відомо, що теплохід Helt під прапорами Панами був обстріляний, отримав пробоїну нижче ватерлінії та затонув в 12 милях від порту Південний. Два члени екіпажу встигли врятуватися, ще чотирьох розшукували українські рятувальники.

Всі шестеро зараз знаходяться на борту рятувального судна SAR 01. Стан здоров'я всіх членів екіпажу задовільний. Рятувальний катер повернувся в порт Чорноморськ.

"Нагадуємо, що у зв'язку зі збройною агресією Росії розпорядженням Кабміну в морських і річкових портах України встановлено 3-й (вищий) рівень охорони портових засобів і суден. Вхід / вихід в українські порти закриті ПРІПами 83-91/22, 96-97/22 ВМСУ у зв'язку з мінною небезпекою, 92/22 — Держгідрографія, 98-99/22 загроза піратства з боку суден ЧФ РФ в чорному та Азовському морях", - підкреслили в Міністерстві.

Вони відзначили, що зараз в портах України знаходиться 80 кораблів під прапорами різних держав. Вони не можуть покинути порти у зв'язку з небезпечною ситуацією через агресію з боку Росії.

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