Російські окупанти хочуть обстріляти окуповані Пологи та звинуватити в цьому ЗСУ

Російські військові планують обстріляти окуповані Пологи у Запорізькій області. Зокрема, вони попереджають населення про нібито обстріли від Збройних Сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Запорізького краю.
Повідомляється, що окупанти проводять провокації в місті Пологи Запорізької області.
Ворог заявив, що нібито ЗСУ планують обстріляли з артилерії мирне населення та об’єкти цивільної інфраструктури.
"Окупанти об'їжджають квартали населеного пункту і попереджають про обстріли з боку ЗСУ, які нібито готуються та будуть проведені незабаром", - йдеться у повідомленні.
У ЗСУ повідомили, що військовослужбовці, які тримають оборону на Запорізькому напрямку, бойових дій, які можуть нести загрозу життю та здоров’ю цивільному населенню в містах та селах – не проводили й не проводять.
"Звинувачення російськими окупантами наших захисників проводиться з метою дискредитації Збройних Сил України та прикриття злочинів проти мирних людей, які вони вчинили", - додали сили оборони.
Раніше ми повідомляли, що на Харківщині російський гелікоптер обстріляв війська РФ.
Також ми писали, що під Ізюмом ворог зазнав втрат, збиті два російських літаки.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!