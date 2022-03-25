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Російські окупанти хочуть обстріляти окуповані Пологи та звинуватити в цьому ЗСУ

Окупнати хочуть обстріляти окуповані Пологи (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові планують обстріляти окуповані Пологи у Запорізькій області. Зокрема, вони попереджають населення про нібито обстріли від Збройних Сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Запорізького краю.

Повідомляється, що окупанти проводять провокації в місті Пологи Запорізької області.

Ворог заявив, що нібито ЗСУ планують обстріляли з артилерії мирне населення та об’єкти цивільної інфраструктури.

"Окупанти об'їжджають квартали населеного пункту і попереджають про обстріли з боку ЗСУ, які нібито готуються та будуть проведені незабаром", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ повідомили, що військовослужбовці, які тримають оборону на Запорізькому напрямку, бойових дій, які можуть нести загрозу життю та здоров’ю цивільному населенню в містах та селах – не проводили й не проводять.

"Звинувачення російськими окупантами наших захисників проводиться з метою дискредитації Збройних Сил України та прикриття злочинів проти мирних людей, які вони вчинили", - додали сили оборони.

Раніше ми повідомляли, що на Харківщині російський гелікоптер обстріляв війська РФ.

Також ми писали, що під Ізюмом ворог зазнав втрат, збиті два російських літаки.

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