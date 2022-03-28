Російські окупанти знову атакували Чернігів. Обстріляли й передмістя Ніжина

"Ситуація у нас майже без змін. Ворог продовжує гатити по місту Чернігову, також були обстріли передмістя Ніжина. Москальська мерзота відповість за все: військові російської армії своїм життям, а хтось грошима - це я про територію Росії", - розповів Чаус.

Нагадаємо, 26 березня окупанти також атакували Чернігів та область. Внаслідок чого пошкоджено дві школи та низка цивільних будинків.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 33 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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