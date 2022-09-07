Російські контрабандисти впливали на роботу української митниці. СБУ викрила схему

СБУ викрила чотирьох іноземців, які впливали на роботу митниці. З них троє мають російський паспорт, ще один - румунський. Правоохоронці ініціювали припинення у них громадянства України.

Підсанкційні фігуранти намагалися обійти обмеження та через афільовані структури продовжували незаконну діяльність. Контрабандисти співпрацювали з українськими митниками.

За даними фактом відкрили кримінальну справу за чотирма статтями ККУ. СБУ провела 23 обшуки у фігурантів, в результаті яких виявлили зброю, бойові припаси та вибухові речовини.

Наразі 24 митників, серед яких і службовці керівного рівня, вже відсторонили від займаних посад.

Фото: СБУ викрили масштабну схему на митниці (ssu.gov.ua)