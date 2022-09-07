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Російські контрабандисти впливали на роботу української митниці. СБУ викрила схему

Фото: в Україні викрили масштабну схему на митниці (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили масштабну схему на українській митниці, до якої причетні посадові особи та росіяни зі санкційного списку контрабандистів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

СБУ викрила чотирьох іноземців, які впливали на роботу митниці. З них троє мають російський паспорт, ще один - румунський. Правоохоронці ініціювали припинення у них громадянства України.

Підсанкційні фігуранти намагалися обійти обмеження та через афільовані структури продовжували незаконну діяльність. Контрабандисти співпрацювали з українськими митниками.

За даними фактом відкрили кримінальну справу за чотирма статтями ККУ. СБУ провела 23 обшуки у фігурантів, в результаті яких виявлили зброю, бойові припаси та вибухові речовини.

Наразі 24 митників, серед яких і службовці керівного рівня, вже відсторонили від займаних посад.

Фото: СБУ викрили масштабну схему на митниці (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні арештували активи компанії зі структури "Роснєфті", нею керували "ставленики" ОПЗЖ.

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