Російські винищувачі намагалися бомбардувати острів Зміїний

Російські війська намагалися атакувати острови зміїні. Два винищувачі Су-27 невдало провели бомбардування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Як зазначається, ворожі боєприпаси впали в море.
"Парою винищувачів Су-27 ворог намагався здійснити бомбардування острова Зміїний. Бомби впали в море, біля острова", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 30 червня російські окупанти покинули острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону.
У підсумку ЗСУ повністю звільнили Одеську область від російських окупантів.
На острові вже встановлено український прапор.