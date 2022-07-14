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Російські винищувачі намагалися бомбардувати острів Зміїний

Фото: острів Зміїний (mapio.net)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська намагалися атакувати острови зміїні. Два винищувачі Су-27 невдало провели бомбардування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, ворожі боєприпаси впали в море.

"Парою винищувачів Су-27 ворог намагався здійснити бомбардування острова Зміїний. Бомби впали в море, біля острова", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 червня російські окупанти покинули острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону.

У підсумку ЗСУ повністю звільнили Одеську область від російських окупантів.

На острові вже встановлено український прапор.

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остров Змеиный