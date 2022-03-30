Російські хакери сканують енергетичні системи США і становлять загрозу безпеці, - ФБР

Високопоставлений чиновник ФБР також зазначив, що хакерські атаки з боку Росії, які спонсорує Кремль, являють собою "поточну" загрозу національній безпеці США.

"Загроза з боку Росії в кримінальному сенсі, в сенсі національної держави, дуже і дуже реальна, і актуальна", - заявив помічник директора кібервідділу ФБР Брайан Ворндран під час слухань в Палаті представників США.

Протягом декількох тижнів після нападу Росії на Україну Білий Дім і Міністерство юстиції попереджали американські компанії про те, що Росія робить кроки до можливих кібератак.