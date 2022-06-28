Російські хакери намагалися зламати національний телемарафон, - СБУ

Служба безпеки України виявила та заблокувала спроби російських спецслужб зламати електронні системи українських телеканалів, що беруть участь у національному телемарафоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Зазначається, що напередодні Дня Конституції російські хакери хотіли використати телеканали для власних деструктивних інформаційних операцій.
За даними СБУ, російські спецслужби намагалися отримати доступ до:
Правоохоронці змогли запобігти несанкціонованим діям, але зазначають, що подібні спроби можуть повторюватися.
Підкреслюється, що кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль Росії для впливу на український інформпростір, поширення фейків і ведення гібридної війни.
Нагадаємо, хакери можуть поширювати небезпечні електронні листи під виглядом "безкоштовної правової допомоги".
Держспецзв'язку пояснило, як розпізнати, що ваш девайс зламали хакери або на ньому встановлено шкідливе програмне забезпечення.