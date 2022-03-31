Російські хакери намагалися атакувати уряд України і ЗСУ, - британська розвідка

Британська розвідувальна служба GCHQ заявляє про потужну кібератаку на уряд і Збройні Сили України. Її здійснили російські хакери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Глава служби Джеремі Флемінг заявив, що Росія намагалася порушити роботу уряду і Збройних Сил України у кіберпросторі. Більш того, РФ шукає цілі у цифровому форматі серед країн, які виступають проти війни в Україні.
Нагадавши, сьогодні користувачі Приватбанку заявили про збій у роботі мобільного додатку. Зокрема, виникали проблеми зі входом у Приват24.
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