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У Приват24 стався збій. Користувачі не можуть авторизуватися

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Четвер 31 березня 2022 13:51
У Приват24 стався збій. Користувачі не можуть авторизуватися Фото: у Приват24 стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У застосунку інтернет-банку Приват24 стався збій. Користувачі скаржаться на неможливість авторизуватися.

Про це РБК-Україна повідомила пресслужба ПриватБанку.

Під час спроби авторизуватися приходить оповіщення "Помилка виконання операції. Будь ласка, повторіть пізніше".

Фото: у Приват24 стався збій (скріншот)

Оновлено:

У ПриватБанку додали, що наразі працюють над усуненням помилки.

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