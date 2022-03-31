У Приват24 стався збій. Користувачі не можуть авторизуватися
Фото: у Приват24 стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
У застосунку інтернет-банку Приват24 стався збій. Користувачі скаржаться на неможливість авторизуватися.
Про це РБК-Україна повідомила пресслужба ПриватБанку.
Під час спроби авторизуватися приходить оповіщення "Помилка виконання операції. Будь ласка, повторіть пізніше".
Фото: у Приват24 стався збій (скріншот)
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У ПриватБанку додали, що наразі працюють над усуненням помилки.