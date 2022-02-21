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Російські фінансові ринки обвалилися через ОРДЛО

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Москва, Понеділок 21 лютого 2022 17:42
Російські фінансові ринки обвалилися через ОРДЛО Фото: курс долара різко виріс по відношенню до рубля (corporatefinanceinstitute.com)
Автор: Олександр Білоус

На російському фінансовому ринку 21 лютого спостерігається черговий обвал. Фондові індекси впали до багатомісячних мінімумів, рубль втратив 3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Московської біржі.

Рублевий індекс Московської біржі впав на 10,4%, доларовий індекс РТС обвалився на 13%. Курс долара виріс до 79,30 рублів.

При цьому світові фондові індекси досягли тритижневого мінімуму, а нафта виросла в понеділок на тлі побоювань, що Росія вторгнеться в Україну. Ринки перебувають у стані підвищеної готовності до будь-якої ескалації кризи.

Зазначимо, ринки відкрилися 21 лютого зростанням, проте з російського боку почали надходити негативні сигнали. Зокрема, було проведено засідання РНБО на якому розглядалося питання про визнання окупованих Москвою територій Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО).

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