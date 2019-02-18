Російські експортери втратили через санкції понад 6 млрд доларів

Лідером за кількістю обмежувальних заходів щодо російських товарів є ЄС

Российские экспортеры потеряли из-за экономических санкций Запада 6 миллиардов 300 миллионов долларов. Такие данные следуют из доклада Министерства экономического развития России, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, приведенные цифры - это данные экспертов ведомства на конец 2018 года.

Отмечается, что лидером по числу ограничительных мер в отношении российских товаров является Европейский союз - он ввел 25.

На втором месте по этому показателю Украина, утвердившая 22 меры, на третьем - Индия, которая ввела 16 мер.

Вместе с тем, как сообщает "Настоящее время", США при этом не входят даже в пятерку: страна ввела только 9 санкций, которые затрагивают российских экспортеров.

Вместе с тем, именно санкции США нанесли экспортерам существенный финансовый ущерб, оцениваемый Минэкономразвития в 1,1 миллиарда долларов.

Больший ущерб - почти 2,5 миллиарда - нанесли российским производителям только меры, введенные ЕС.

Среди видов промышленности, наиболее пострадавших от санкций - металлургическая (она недополучила почти 4 миллиарда долларов) и сельскохозяйственная, ущерб которой оценивается почти в 1 миллиард.

Всего на конец 2018 года санкции в отношении российских товаров применяют 62 страны, а общее количество ограничительных мер - 159.

Напомним, сегодня, 18 февраля, совет министров иностранных дел ЕС одобрил "азовский пакет" санкций против Российской Федерации.

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил в Брюсселе, что Польша поддерживает введение санкций против лиц, ответственных за агрессивные действия в отношении Украины в районе Азовского моря.