Бойовики глушать безпілотники ОБСЄ на підконтрольній Україні території Донбасу

Проросійські бойовики вдалися до застосування засобів радіоелектронної боротьби задля продовження інформаційно-пропагандистської кампанії на тимчасово окупованих територіях України. Бойовики перешкоджають діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на підконтрольній Україні території.
Про це повідомляється на офіційній Facebook сторінці операції Об’єднаних сил (ООС).
Враховуючи ефективність безпілотних літальних апаратів ОБСЄ, російські окупанти регулярно перешкоджають їхньому застосуванню. Зокрема, комплекс РЕБ, який, країна-агресор регулярно використовує, забезпечує створення перешкод для систем управління безпілотних апаратів на дальність майже 50 км.
"Основні зусилля окупантів при застосуванні засобів РЕБ спрямовані на глушіння керуючого сигналу БпЛА безпосередньо над підконтрольною уряду України територією в місцях зльоту та посадки літальних апаратів Місії в районі населених пунктів Костянтинівка, Степанівка та Бахмут, що має на меті дискредитацію ЗСУ в очах СММ ОБСЄ та міжнародних партнерів", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, що 6 червня, російські бойовики двічі порушили "режим тиші".
Як повідомляло РБК-Україна, 6 червня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої постраждав один військовослужбовець.
Додамо, з початку агресії з боку Російської Федерації, внаслідок бойових дій на Донбасі загинули понад 200 дітей.