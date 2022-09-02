Російська рота втекла з Херсона з награбованим майном, - Генштаб

Рота російських окупантів, яка базувалася в Херсоні, втекла з міста з награбованим майном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Рота противника, яка базувалася в спортивному клубі "Втрачений світ" покинула Херсон і вивезла на тимчасово окуповану територію АР Крим награбоване майно в 5 тентованих вантажівках", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України знищили гуртожиток у Херсоні, в якому могли перебувати до 200 окупантів. Гуртожиток належить Херсонському факультету Одеського державного університету внутрішніх справ.

Також повідомлялося про потужний удар по противнику в Херсонській області.

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