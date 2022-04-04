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У Тернополі окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури

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Тернопіль, Понеділок 04 квітня 2022 09:51
У Тернополі окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури Фото: окупанти обстріляли Тернопіль (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська ввечері 3 квітня атакували об'єкт критичної інфраструктури у Тернополі. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Тернопільської ОВА Володимира Труша.

"Під час повітряної тривоги, приблизно о 22:20, ворог спробував зруйнувати один з об'єктів критичної інфраструктури у Тернополі", - йдеться у повідомленні.

За словами Труша, постраждалих немає. На місці працюють рятувальники та поліцейські.

Голова ОВА обіцяв пізніше повідомити деталі, а також закликав громадян не публікувати фото та відео.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Миколаїв.

Крім того, російські військові обстріляли села на межі Дніпропетровської та Херсонської областей.

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