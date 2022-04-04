У Тернополі окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури

Російські окупаційні війська ввечері 3 квітня атакували об'єкт критичної інфраструктури у Тернополі. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Тернопільської ОВА Володимира Труша .

"Під час повітряної тривоги, приблизно о 22:20, ворог спробував зруйнувати один з об'єктів критичної інфраструктури у Тернополі", - йдеться у повідомленні.

За словами Труша, постраждалих немає. На місці працюють рятувальники та поліцейські.

Голова ОВА обіцяв пізніше повідомити деталі, а також закликав громадян не публікувати фото та відео.