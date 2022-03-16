ru ua
Чт, 17 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російська пропаганда запустила черговий фейк, щоб дискредитувати військових ЗСУ

Новость на русском →
Середа 16 березня 2022 23:59
Російська пропаганда запустила черговий фейк, щоб дискредитувати військових ЗСУ Фото: російські пропагандисти запустили новий фейк (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Російська пропаганда продовжує запускати фейки про ЗСУ. На відомому російському ресурсі "РИА-Новости" з'явилася сенсаційна новина про те, що "Народна міліція ДНР" нібито отримала ноутбук українських військових з інформацією про цілі ударів в Донецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації при РНБО України.

За даними пропагандистів, військові ЗСУ нібито завдадуть ударів по Будинку Уряду, радіотелецентру і військкомату в Донецьку.

"І все виглядало б правдоподібно, якби окупанти додали трохи "мізків" до цього фейку. У демонстрованому ними фото нібито з комп'ютера українських військових слово "об'єкти" написано з російським "э", - йдеться в повідомленні.

Російська пропаганда запустила черговий фейк, щоб дискредитувати військових ЗСУ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону пропаганди дій Російської Федерації. Зокрема, заборонено виправдовувати російську агресію і представляти її як "громадянську війну".

Ми також писали про те, що жителів Києва просять не надавати особисті дані підозрілим особам, які нібито пропонують свою допомогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Російська Федерація
NEWS
"Згадайте Перл-Харбор або 11 вересня". Зеленський просить США закрити небо чи дати ППО
"Згадайте Перл-Харбор або 11 вересня". Зеленський просить США закрити небо чи дати ППО
DAILY
Микола Жирнов: Оточити Київ – це не виграти битву за Київ. Перемога буде за нами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Микола Жирнов: Оточити Київ – це не виграти битву за Київ. Перемога буде за нами