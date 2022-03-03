Російська авіація відкрила вогонь по вокзалу й ТЕЦ в Охтирці

Авіація Російської Федерації відкрила вогонь в сторону Охтирки. Скинула бомбу на місцеву теплову електростанцію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської обласної державної адміністрації - керівника Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.
За словами Живицького, авіація обстріляла також й вокзал.
Згідно з даними ДСНС, внаслідок атаки загинули двоє людей, однак пошуково-рятувальна операція продовжується.
"З-під завалів деблоковано жінку. Травмовану передали медикам. Роботи тривають", - пише пресслужба.
Війна Росії проти України триває восьмий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.
Всі оперативні новини про події в Україні читайте в нашій онлайн-трансляції.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.