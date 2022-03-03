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Російська авіація відкрила вогонь по вокзалу й ТЕЦ в Охтирці

Автор: Сергій Пишкін

Авіація Російської Федерації відкрила вогонь в сторону Охтирки. Скинула бомбу на місцеву теплову електростанцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської обласної державної адміністрації - керівника Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

За словами Живицького, авіація обстріляла також й вокзал.

Згідно з даними ДСНС, внаслідок атаки загинули двоє людей, однак пошуково-рятувальна операція продовжується.

"З-під завалів деблоковано жінку. Травмовану передали медикам. Роботи тривають", - пише пресслужба.

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