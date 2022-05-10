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Російська авіація знову обстріляла Чернігівську область, - МВС

Фото: російська авіація знову обстріляла Чернігівську область (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російські літаки в черговий раз обстрілювали некерованими ракетами прикордонні території Чернігівської області. Внаслідок чого сталася пожежа, її загасили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.

За інформацією відомства, ворог здійснив кілька пусків на глибину до пів кілометра від лінії державного рубежу по території Новгород-Сіверського та Корюківського районів Чернігівської області.

"Ракети розірвалися у лісистій місцевості та у полі й викликали займання сухостою, які прикордонники оперативно загасили та не дали вогню поширитися", - розповіли в МВС.

Внаслідок вказаних обстрілів жертв немає.

Нагадаємо, російські війська днем раніше також обстріляли прикордонні райони Чернігівської області. Противник застосовував реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) і міномети.

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Черниговская областьВійна Росії проти України