Російська авіація знову обстріляла Чернігівську область, - МВС

За інформацією відомства, ворог здійснив кілька пусків на глибину до пів кілометра від лінії державного рубежу по території Новгород-Сіверського та Корюківського районів Чернігівської області.

"Ракети розірвалися у лісистій місцевості та у полі й викликали займання сухостою, які прикордонники оперативно загасили та не дали вогню поширитися", - розповіли в МВС.

Внаслідок вказаних обстрілів жертв немає.

Нагадаємо, російські війська днем раніше також обстріляли прикордонні райони Чернігівської області. Противник застосовував реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) і міномети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.