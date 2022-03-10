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Російська авіація вночі атакувала околиці Сум

Автор: Артур Родивилов

У ніч на 10 березня російська ворожа авіація бомбила околиці Сум. Росія бомбила село Битиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Житомирської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

Живицький повідомив, що удар був близько 00:40.

Пізніше стало відомо, що авіація РФ почала бомбити житлові квартали міста. Ймовірно, пошкоджено газопровід.

Поки подробиці уточнюються.

Крім того, Живицький повідомив, що російська авіація продовжує бомбити Охтирку щодня і щоночі.

Інфраструктура міста повністю знищена. Людські жертви підраховуються.

Нагадаємо, у Тростянці артилерія ворога обстріляла колишній завод "Електропобутприлад". В результаті обстрілу загинули троє городян, серед яких був неповнолітній хлопець.

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