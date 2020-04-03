Російська авіакомпанія запропонувала евакуювати українців з Непалу

Російська авіакомпанія "Аерофлот" запропонувала евакуювати застряглих в Непалі через пандемію коронавірусу громадян України. Про це на онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, українська сторона вивчає всі логістичні можливості, щоб громадяни повернулися до України.

"Прозвучала пропозиція від російської компанії "Аерофлот", щоб наші громадяни сіли на борт її літака. За моєю інформацією, місцеве консульство Росії вимагає для цього офіційної ноти від українського", - зазначив Кулеба.

Він також пояснив складність евакуації українців з Непалу тим, що він знаходиться дуже далеко і важко опрацювати маршрут для транзиту. При цьому українці в Непалі можуть скористатися програмою "Захист".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за кордоном у лікарнях з діагнозом коронавірус знаходяться 34 громадянина України.

До цього голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко запропонував брати на військову службу трудових мігрантів, що повернулися до України. За його словами, на сьогодні є недобір в 10 тисяч осіб. Крім того, проблеми з комплектацією є і в Міністерстві оборони.