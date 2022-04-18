Російські війська поки не в змозі повністю взяти Маріуполь, - Міноборони Британії

Росія при облозі Маріуполя застосувала тактику воєн в Чечні і Сирії. Однак російське командування стурбоване тим, скільки часу буде потрібно на взяття міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Злагоджений український опір піддав російські сили серйозному випробуванню і відвернув людей і техніку, сповільнивши просування Росії в інших місцях", - йдеться в повідомленні. Разом з тим, спроба захопити Маріуполь дорого обійшлася його жителям. Значні частини інфраструктури були зруйновані, а населення зазнало значних втрат. "Нанесення ударів по населених пунктах в межах Маріуполя відповідає підходу Росії до Чечні в 1999 р.і Сирії в 2016 р. і це незважаючи на заяви Міністерства оборони Росії від 24 лютого 2022 р. про те, що Росія не буде завдавати ударів по містах і не загрожуватиме населенню України", - зазначили в Міноборони Британії. Нагадаємо, в обложеному російськими військами Маріуполі, українські захисники відкинули ультиматум окупантів про здачу.