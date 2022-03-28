Російська армія в Україні втрачає моральний дух та імпульс до наступу, - Міноборони Британії
За останні 24 години в розташуванні російських військ на окупованій Україні істотних змін не відбулося. Російська армія в Україні втрачає моральний дух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.
"Брак матеріально-технічного забезпечення посилюється триваючою відсутністю імпульсу і морального духу серед російських військових, а також агресивними бойовими діями українців", - йдеться в повідомленні.
У той же час, Росія домоглася великих успіхів на півдні в районі Маріуполя, де тривають запеклі бої, оскільки Росія намагається захопити порт, зазначають Міноборони Британії.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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