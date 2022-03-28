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Російська армія в Україні втрачає моральний дух та імпульс до наступу, - Міноборони Британії

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Україна, Понеділок 28 березня 2022 08:49
Російська армія в Україні втрачає моральний дух та імпульс до наступу, - Міноборони Британії Фото: російська армія в Україні втрачає моральний дух (suspilne.media)
Автор: Олександр Білоус

За останні 24 години в розташуванні російських військ на окупованій Україні істотних змін не відбулося. Російська армія в Україні втрачає моральний дух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Брак матеріально-технічного забезпечення посилюється триваючою відсутністю імпульсу і морального духу серед російських військових, а також агресивними бойовими діями українців", - йдеться в повідомленні.

У той же час, Росія домоглася великих успіхів на півдні в районі Маріуполя, де тривають запеклі бої, оскільки Росія намагається захопити порт, зазначають Міноборони Британії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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