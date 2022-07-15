Російська армія знову вдарила ракетами по Краматорську

Російські окупанти сьогодні, 15 липня, знову вдарили по Краматорську Донецької області. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Гончаренка в Facebook.
"Черговий авіаракетний удар по Краматорську. Попередньо без жертв", - зазначив міський голова.
На місці влучання ракет працюють спеціалісти вибухотехнічних служб та рятувальники.
Фото: росіяни знову вдарили по Краматорську (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Нагадаємо, що Краматорськ щодня страждає від обстрілів окупантів. У місті відсутній газ, частково вода та електроенергія.
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