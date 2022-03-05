Російська армія не сильна, вона просто довга, - Арестович

За його словами, успіхи українських захисників на фронтах були зумовлені в перший же день російського вторгнення.

"Все це прораховано і продумано військовим керівництвом і блискуче реалізується армією. Я знаю думку багатьох військових світу. Вони в шоці - від того рівня, який демонструє українська армія та її керівництво. Сьогодні це офіційно визнали міністерства оборони США, Британії, глава НАТО", - зазначив Арестович у своїй публікації в Facebook.

Він розповів, що перший удар крилатих ракет противника в багатьох місцях припав в підготовлені макети.

"І вогневі мішки, і нескінченні kill box, в які затягують війська противника наші військові - це все тверезий і холоднокровний розрахунок, який з методичністю роторного екскаватора реалізує керівництво і особовий склад нашої армії", - пише Арестович.

Радник глави ОП зазначив, що кращі військові світу давали Україні 48 годин, а "на десяту добу українська авіація, якій давали три години, розносить ворога з неба".

"Наші успіхи - закономірність. Спеціально вироблені та чітко реалізовані причинно-наслідкові зв'язки. Поєднання найвищого рівня Збройних сил і народного опору і перемеле тут російську військову машину. Російська армія не сильна. Вона просто довга. Вісім з десяти путінських армій тут. Тут ми їх і поховаємо", - пише він.

Арестович також розповів, що в Кремлі відкрито визнають, що окупувати Україну неможливо і - "не збираються".

"Ми їх ще погонимо назад. Всі наші домівки та міста повернутися до нас. Це наша війна Судного дня. Це наша Батьківщина скидає з себе семисотрічні кайдани Орди, потворне історичне спотворення давньої ідеї Русі... Ціна не буде легкою. Але перемога змінить все. Всю долю Європи та світу. Тому, закономірність нашої перемоги ще й історична... Нам пощастило стати поколінням, яке виправить тисячолітню несправедливість. Яке відкриє двері в новий світ. Я особисто - глибоко задоволений. Поставимо крапку в історії Московії. Піднімемо справжню Україну", - йдеться в повідомленні.