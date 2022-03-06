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Російська армія завдає ударів по населених пунктах в Україні, - британська розвідка

Автор: Олександр Білоус

Британська військова розвідка заявила, що російські війська завдають ударів по населених пунктах в Україні. Однак сила опору сповільнювала просування Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Масштаби і сила українського опору продовжують дивувати Росію", - йдеться в повідомленні британської військової розвідки. Росія "відповіла ударом по населених пунктах в декількох місцях, включаючи Харків, Чернігів і Маріуполь".

"Росія раніше використовувала подібну тактику в Чечні в 1999 році і Сирії у 2016 році, застосовуючи як повітряні, так і наземні боєприпаси", - повідомила британська військова розвідка.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Вторгнення Росії до України