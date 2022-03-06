Російська армія завдає ударів по населених пунктах в Україні, - британська розвідка

Британська військова розвідка заявила, що російські війська завдають ударів по населених пунктах в Україні. Однак сила опору сповільнювала просування Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Масштаби і сила українського опору продовжують дивувати Росію", - йдеться в повідомленні британської військової розвідки. Росія "відповіла ударом по населених пунктах в декількох місцях, включаючи Харків, Чернігів і Маріуполь". "Росія раніше використовувала подібну тактику в Чечні в 1999 році і Сирії у 2016 році, застосовуючи як повітряні, так і наземні боєприпаси", - повідомила британська військова розвідка.