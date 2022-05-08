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Російська армія під Глуховом розбомбила старе єврейське кладовище, - глава Сумської ОВА

Дмитро Живицький (Фото: facebook.com/dmytrozhyvytsky)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні російські військові розбомбили єврейське кладовище. Сталося це в Глухівській громаді Шосткинського району Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Так у Сумській області пройшов день пам'яті та примирення. Яке може бути примирення? Ніколи. Тільки повна перемога над фашизмом. Він не зник, сьогодні фашисти - це Росія", - зазначив Живицький.

Нагадаємо, що 1 березня під ракетну атаку потрапив меморіальний комплекс Бабин Яр в Києві. Також наприкінці березня окупаційні війська під час чергових обстрілів зруйнували Меморіал пам'яті жертв Голокосту, який розташований у Дробицькому Яру біля Харкова.

Також 1 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, намагаючись пояснити необхідність "денацифікації" України, порівняв президента Володимира Зеленського з Гітлером, у якого, на думку Лаврова, також були єврейські корені. Крім того, глава МЗС РФ звинуватив в антисемітизмі самих євреїв. За цей вислів Лаврова Володимиру Путіну навіть довелося вибачатися перед прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом. Прем'єр Ізраїлю їх прийняв і подякував Главі Кремля за роз'яснення.

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