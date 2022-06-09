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Російська анексія територій України не завадить застосуванню західної зброї, - Подоляк

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Україна, Четвер 09 червня 2022 19:30
Російська анексія територій України не завадить застосуванню західної зброї, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк (presedent.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Херсон і Запоріжжя залишаться Україною. ЗСУ будуть жорстко звільняти свої території, які б назви їм не вигадували окупанти.

Про це заявив радник голови ОП України Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна.

"Для міжнародної спільноти Херсонська та Запорізька області залишаться територією України. Зокрема в питанні застосування західної зброї для звільнення українських земель", - наголосив Подоляк.

Він додав, що для України будь-які спроби "легалізувати" награбоване та повісити російський триколор не змінять абсолютного нічого.

Нагадаємо, Британія зголосилася передати Україні ракетні системи, попри погрози Росії.

Путін погрожував, що Росія завдаватиме нових ударів по території України, якщо озброєння "будуть і будуть поставлятися".

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