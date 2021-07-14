Російська агресія: від початку війни на Донбасі СБУ відкрила понад 23 тисячі проваджень

За словами голови СБУ Івана Баканова, наразі підрозділи силового відомства розслідують майже 2 тисячі кримінальних проваджень, пов’язаних з агресією РФ та злочинами, вчиненими в умовах збройного конфлікту.

Зокрема, за останніх сім років завершено розслідування та направлено до суду понад 3,5 тисячі кримінальних проваджень.

"З лютого 2014 року слідчі СБУ повідомили про підозру понад 6 тисячам осіб, із них 261 громадянину РФ. До судів скеровано більше ніж 3,5 тисячі кримінальних проваджень, а понад 1200 осіб уже визнано винними", - сказав Баканов.

Він наголосив, що розслідування таких злочинів ускладнюються тимчасовою окупацією та бойовими діями на сході України.

"Це унеможливлює фізичний доступ слідчих і прокурорів до документів і осіб, які перебувають на непідконтрольних територіях", - підкреслив Баканов.

Також керівник спецслужби повідомив, що в СБУ розпочато реформу органів досудового розслідування.

Зокрема, планується створити спеціалізовані підрозділи з розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, в органах СБУ в Донецькій і Луганській областях.