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Росіянок закликають виходити на антивоєнні акції 8 березня

Автор: Артур Родивилов

Прессекретар російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш записала відеозвернення до жінок Росії. Вона закликала 8 березня виходити у своїх містах на антивоєнні акції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Ярмиш.

Вона закликала людей виходити 8 березня о 14:00 на центральні площі своїх міст. За її словами, "Путіну плювати на будь-яке людське життя, його цікавлять тільки його гроші і влада".

Для російського президента, підкреслює Ярмиш ,"всі люди, що борються на фронті, безіменні, гарматне м'ясо, витратний варіант, буквально, худобу, яку він жене на забій, щоб можна було якомога довше сидіти на мішку з грошима".

"Я правда хочу, щоб ви усвідомили. Путін не вірить ні в який російський світ, не вірить у фашистів і денацифікацію. Життя ваших родичів, ваших друзів і близьких, яка буде перемолота війною, для нього ніщо," - пояснила опозиціонерка.

Нагадаємо, на минулих вихідних у ряді міст Росії люди вийшли на мітинги проти війни з Україною. Силовики затримували деяких учасників.

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