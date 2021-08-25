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В Одесі чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки, поранено дитину

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Одеса, Середа 25 серпня 2021 12:33
В Одесі чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки, поранено дитину Фото: в Одесі сталась стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Одесі на вулиці Генерала Бочарова чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки. В результаті отримала поранення дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Одеса INFO".

Чоловік стріляв зі зброї під патрон Флобера. Чоловік відкрив вогонь нібито через крики дітей під вікном.

"Він вийшов їх заспокоїти, вони на нього напали, він вистрілив. Поліція не реагувала на виклик", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, на сайті поліції інформації про стрілянину поки немає.

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