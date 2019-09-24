Росіянин визнав в суді США провину в кібератаках

Росіянин Андрій Тюрін в суді Манхеттена визнав себе винним у крадіжці персональних даних клієнтів 12 американських фінансових компаній і банків з метою збагачення. Про це повідомляє Bloomberg.

Тюріну інкримінуються зломи комп'ютерних систем банку JPMorgan Chase, брокерських контор і редакцій ЗМІ, які публікують економічну інформацію. У зв'язку з цим, йому може загрожувати до 92 років тюремного ув'язнення.

Сам росіянин визнав, що він вкрав дані більше 80 мільйонів чоловік, що принесло йому сотні мільйонів доларів.

За версією звинувачення, його спільники використовували отриману інформацію для шахрайських фінансових схем.

Нагадаємо, в минулому році його екстрадували до США з Грузії. Заступник директора ФБР Вільям Суінні тоді заявив, що Тюрін підозрюється в тому, що протягом довгого часу намагався зробити злом комп'ютерної системи фінансових інститутів і публікаторів новин.

Раніше Національна розвідка США оприлюднила незасекреченную версію доповіді про кібератаки хакерів РФ під час президентських виборів.