Росіяни заборонили спілкуватися зі своїми військовими на ЗАЕС, - МАГАТЕ

Російські окупанти на Запорізькій атомній електростанції заборонили представникам Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) говорити зі своїми військовими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.
"Я питав кілька разів про можливість поспілкуватися з одним з них (російських військових - ред.), але вони не були доступні, нас до них не допустили. Щодо конкретно кризового центру я хотів запитати їх, чому вони були в блоковому щиті управління і чи не може блоковий щит повернутися до звичайної функціональності", - зазначив він.
Він також підкреслив, що певна група російських військових була виведена з території станції на час візиту МАГАТЕ.
Нагадаємо, до цього Гроссі запевнив, що російські окупанти показали йому на станції все, про що він просив і хотів побачити.
Крім того, керівник МАГАТЕ розповів, до яких пір учасники місії залишатимуться на станції.
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