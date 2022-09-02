Росіяни заборонили спілкуватися зі своїми військовими на ЗАЕС, - МАГАТЕ

"Я питав кілька разів про можливість поспілкуватися з одним з них (російських військових - ред.), але вони не були доступні, нас до них не допустили. Щодо конкретно кризового центру я хотів запитати їх, чому вони були в блоковому щиті управління і чи не може блоковий щит повернутися до звичайної функціональності", - зазначив він.

Він також підкреслив, що певна група російських військових була виведена з території станції на час візиту МАГАТЕ.