Росіяни захопили потужності Обленерго у Мелітополі, - мер Федоров

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова .

"Окупантам мало нашої землі, приватної власності, врожаю. Тепер вони захопили частину об’єднаної енергетичної системи України! Магістральні та вуличні електромережі, трансформаторні підстанції, приміщення, майно - всі потужності Обленерго на тимчасово окупованих територіях відібрали рашисти", - написав він.

Федоров зазначив, що окупаційна влада вимагає у мешканців гроші за електроенергію, яку вони самі не здатні виробляти.

Мер міста також додав, що більшість співробітників Обленерго не погодились працювати на росіян і покинули захоплене підприємство.