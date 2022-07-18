Росіяни захопили потужності Обленерго у Мелітополі, - мер Федоров

Росіяни окупанти захопили потужності Обленерго у тимчасово окупованому Мелітополі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.
"Окупантам мало нашої землі, приватної власності, врожаю. Тепер вони захопили частину об’єднаної енергетичної системи України! Магістральні та вуличні електромережі, трансформаторні підстанції, приміщення, майно - всі потужності Обленерго на тимчасово окупованих територіях відібрали рашисти", - написав він.
Федоров зазначив, що окупаційна влада вимагає у мешканців гроші за електроенергію, яку вони самі не здатні виробляти.
Мер міста також додав, що більшість співробітників Обленерго не погодились працювати на росіян і покинули захоплене підприємство.
Нагадаємо, Федоров повідомляв, що жителі Мелітополя спалюють урожай, щоб не віддавати окупантам. Він зазначив, що росіяни вивезли вже більше 100 вагонів сільгосппродукції на сотні мільйонів гривень.
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