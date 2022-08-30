Росіяни на ЗАЕС могли викрасти американське ядерне паливо, - експерт

Росіяни могли викрасти на Запорізькій АЕС американське ядерне паливо. Завдання місії МАГАТЕ переконатися, що воно знаходиться в безпеці.

Про це заявив заступник директора Інституту проблем безпеки АЕС НАН України, кандидат біологічних наук Сергій Паскевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українське радіо" .

"Це важливо, тому що ходять різні чутки про те, що росіяни надзвичайно цікавляться поставленим американським ядерним паливом. Тому місія МАГАТЕ повинна підтвердити, що паливо знаходиться на місці і в безпечному стані. Тобто його не вкрадено", - підкреслив Паскевич.

Місія МАГАТЕ також повинна перевірити стан всіх ядерних матеріалів на ЗАЕС. УКРАЇНА постійно звітує, і МАГАТЕ тримає на контролі всю інформацію про ядерні матеріали. І головне - перевірити їх стан, кількість і надійність їх перебування на ЗАЕС. Зокрема, варто перевірити сховища відпрацьованого ядерного палива та енергоблоки.