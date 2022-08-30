Росіяни на ЗАЕС могли викрасти американське ядерне паливо, - експерт

Росіяни могли викрасти на Запорізькій АЕС американське ядерне паливо. Завдання місії МАГАТЕ переконатися, що воно знаходиться в безпеці.
Про це заявив заступник директора Інституту проблем безпеки АЕС НАН України, кандидат біологічних наук Сергій Паскевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українське радіо".
"Це важливо, тому що ходять різні чутки про те, що росіяни надзвичайно цікавляться поставленим американським ядерним паливом. Тому місія МАГАТЕ повинна підтвердити, що паливо знаходиться на місці і в безпечному стані. Тобто його не вкрадено", - підкреслив Паскевич.
Місія МАГАТЕ також повинна перевірити стан всіх ядерних матеріалів на ЗАЕС. УКРАЇНА постійно звітує, і МАГАТЕ тримає на контролі всю інформацію про ядерні матеріали. І головне - перевірити їх стан, кількість і надійність їх перебування на ЗАЕС. Зокрема, варто перевірити сховища відпрацьованого ядерного палива та енергоблоки.
Як повідомлялося, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Києва напередодні запланованого візиту на окуповану Росією Запорізьку АЕС.
Нагадавши, місія МАГАТЕ їде в окупований Енергодар на тлі загострення ситуації навколо Запорізької АЕС. Команда міжнародних інспекторів приступить до роботи на атомній станції вже цього тижня.
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