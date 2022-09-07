Росіяни випустили по Сумській області 140 боєприпасів: постраждали сім громад

Зокрема був артобстріл з САУ по околицях сіл Манухівка (Новослобідська громада) та Атинське (Білопільська громада). Всього 40 прильотів.

Крім того, по Новослобідській громаді вранці було 20 прильотів з артилерії, пошкоджена високовольтна підстанція.

Миропільська громада. 28 мінометних прильотів.

10 парафій з артилерії і 16 прильотів - з міномета було в Білопільській громаді.

Шалигінська громада. Росіяни відкрили вогонь з мінометів, 20 прильотів.

Середино-БУДСЬКА громада, 6 прильотів з міномета.

У Зноб-Новгородській громаді був обстріл з великокаліберного кулемета, близько 30 пострілів.

В Есманській громаді росіяни відкрили вогонь зі стрілецької зброї, близько 40 пострілів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 6 вересня в черговий раз обстріляли прикордонну зону Сумської області. У бік населених пунктів ворог випустив 36 снарядів.

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