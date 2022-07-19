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Росіяни випустили по Нікополю 40 реактивних снарядів: є руйнування

Фото: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenko)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони. Лише по Нікополю ворог випустив до 40 реактивних снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

За його словами, внаслідок ворожої атаки на місто є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі.

"У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. На місці працюють електрики. Людей не зачепило", - пише Резніченко.

Крім того, по Криворізькому районі ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Постраждалих немає.

Зазначимо, за словами начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Нікопольському районі окупанти знову вдарили з РСЗВ "Град" по місту.

"Близько 40 "прильотів" по приватних будинках, портах, двох промислових підприємствах. Пожежі, що виникли на підприємствах, ліквідовані. Є інші руйнування, але без жертв", - написав Вілкул.

Нагадаємо, вчора ввечері окупанти знову обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Додамо, минулого тижня посилилися обстріли Нікопольського району, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

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