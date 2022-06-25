Росіяни крадуть ліки з гумдопомоги для жителів Запорізької області, - ОВА

Російські військові крадуть медикаменти, які доставляють у окуповані райони Запорізької області у вигляді гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Рашисти проводять перевірки гуманітарної допомоги та забирають частину медикаментів", - розповів Старух.
Також він додав, що в області російські військові зруйнували дві лікарні - Пологівську та Розівську.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська з реактивних систем залпового вогню обстріляли Запорізьку область, є руйнування.
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