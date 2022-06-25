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Росіяни крадуть ліки з гумдопомоги для жителів Запорізької області, - ОВА

Фото: Олександр Старух, голова Запорізької ОВА (facebook.com/starukholexander)
Автор: Іван Носальський

Російські військові крадуть медикаменти, які доставляють у окуповані райони Запорізької області у вигляді гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Рашисти проводять перевірки гуманітарної допомоги та забирають частину медикаментів", - розповів Старух.

Також він додав, що в області російські військові зруйнували дві лікарні - Пологівську та Розівську.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська з реактивних систем залпового вогню обстріляли Запорізьку область, є руйнування.

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Запорожская областьГуманітарна допомогаМародерствоВійна Росії проти України