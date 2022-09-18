Росіяни знову обстріляли Оленівку, звинувативши ЗСУ: є загиблий та поранені

"Українські бойовики з позицій у Новомихайлівці продовжують терористичні обстріли Оленівки із застосуванням артилерії НАТО калібром 155-мм", - йдеться у повідомленні.

При цьому повідомляє, що нібито під обстріл потрапила колонія в Оленівці, де утримуються українські полонені.

"Українські бойовики під час обстрілу Оленівки вбили одного і поранили чотирьох військовополонених, які утримуються в Оленівській виправній колонії", - заявили бойовики.

Нагадаємо, що 29 липня окупанти вбили близько 40 і поранили близько 130 українських полонених, щоб приховати знущання з них. У Росії ж заявили, що удару по колонії завдали нібито ЗСУ з використанням HIMARS.

У Генштабі ЗСУ завили, що Росія навмисне завдала удару по колонії в населеному пункті Оленівка Донецької області, де на той момент утримувалися українські полонені, що призвело до численних жертв.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти заздалегідь планували обстріл колонії в Оленівці.

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