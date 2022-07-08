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Росіяни вербують ув'язнених на війну в Україні, - МВС

Фото: Антон Геращенко (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росія вербує своїх в'язнів на війну в Україні. Сьогодні йде пряме вербування у в'язницях Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра МВС України Антона Геращенка.

"Нову армію Путіна збираються вербувати серед 400 тисяч російських в'язнів. Армія вбивць, мародерів та ґвалтівників тепер буде ще й армією ув'язнених злочинців" - сказав Геращенко.

Раніше ми повідомляли, що за Росію воюють чеченці, який відпустили з колоній. Як мінімум 101 особа з 953, що добровільно вирушили з Чечні до України, мають кримінальне минуле або сьогодення.

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Війна в Україні