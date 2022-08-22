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Росіяни вночі вдарили по Миколаєву: в ОВА розповіли про наслідки

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Миколаїв, Понеділок 22 серпня 2022 09:37
Росіяни вночі вдарили по Миколаєву: в ОВА розповіли про наслідки Фото: росіяни вночі 22 серпня знову вдарили по Миколаєву (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська вночі 22 серпня знову завдали удару по Миколаєву. В результаті обстрілу є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вночі, 22 серпня, орієнтовно в 03:00 Миколаїв знову піддався обстрілу. В результаті чого сталося загоряння кафе, також відомо про попадання на територію підприємства. Попередньо постраждалих немає", - розповів він.

Інформація про наслідки руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 22 серпня російська армія знову обстріляла Дніпропетровську область. Під удар потрапили три райони - Нікопольський, Криворізький і Синельниківський.

Крім того, цієї ночі ворог завдав ракетного удару по Київському району Харкова. В результаті атаки є руйнування.

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