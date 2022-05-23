RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни влаштували бійню. Зеленський назвав найскладнішу ділянку фронту

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Найважча ситуація на фронті склалася на Донбасі. Президент України Володимир Зеленський додав, що в цьому регіоні російські окупанти влаштували бійню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Найважча бойова ситуація зараз - на Донбасі. Бахмут, Попасна, Сєвєродонецьк - в цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу активність", - сказав президент.

Глава держави зазначив, що російські війська влаштували в цьому регіоні бійню і намагаються знищити все живе. За його словами, ніхто не руйнував Донбас так, як це робить зараз армія Росії.

"Я вдячний всім нашим воїнам, які утримують позиції і мають хоробрість контратакувати", - додав Зеленський.

Нагадаємо, російські війська посилили обстріли Донбасу. Щодня під ворожий вогонь потрапляють десятки міст, селищ і сіл. Так, 22 травня окупанти обстріляли понад 45 населених пунктів. Серед мирного населення є жертви і поранені.

Зазначимо, Зеленський і раніше зазначав, що ситуація на Донбасі складається дуже важка - противник намагається наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСєвєродонецькДонбасПопаснаяВійна в Україні