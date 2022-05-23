Росіяни влаштували бійню. Зеленський назвав найскладнішу ділянку фронту

"Найважча бойова ситуація зараз - на Донбасі. Бахмут, Попасна, Сєвєродонецьк - в цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу активність", - сказав президент.

Глава держави зазначив, що російські війська влаштували в цьому регіоні бійню і намагаються знищити все живе. За його словами, ніхто не руйнував Донбас так, як це робить зараз армія Росії.

"Я вдячний всім нашим воїнам, які утримують позиції і мають хоробрість контратакувати", - додав Зеленський.