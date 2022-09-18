Росіяни під загрозою оточення навколо Лиману: карти боїв на ранок

Харківська область (лінія Вовчанськ-Куп'янськ-Ізюм-Лиман)

За даними карт, російські війська спрямовують дуже обмежені резерви, наявні в Україні на безглузді зусилля щодо спроби контрнаступу, замість того, щоб укріпити вразливі російські оборонні лінії, спішно створені вздовж річки Оскіл у східній частині Харківської області.

Тим часом українські сили продовжують займати позиції на північний захід і південний захід від Лимана, навколо якого російським окупантам загрожує оточення.

Подальше українське просування на схід вздовж північного берега Сіверського Дінця може зробити позиції Росії навколо Лиману нездатними та відкрити підступи до Лисичанська та зрештою до Сєверодонецька.

Зокрема, як стверджують аналітики, на це можуть вказувати підняття Українського прапора над Щуровим, що знаходиться у близько 6 км від Лиману. Не виключено, що ЗСУ могли просунутися на 8 км від Студенка. Тривають бої за Олександрівку та Ярове.

Також аналітики звертають увагу на повідомлення про потрапляння під ворожий вогонь селища Дворічна, що за 17 км від Куп’янська. Припускається, що в цьому районі українські бійці готуються до чергової контратаки.

Донбас

На території, яку російські загарбники відзначають для себе як "головну" для повної окупації, ворог продовжує свої операції та виділяє підкріплення для наступальних дій, спрямованих на взяття відносно невеликих населених пунктів у Донецькій області, замість того, аби направити їх на оборону від українських контрнаступів, зазначають в ISW.

Росіяни продовжують здійснювати обмежені наземні атаки відкривати вогонь по всій території Донецької області.

Своєю чергою українські бійці відбили спроби наступів армії РФ під Бахмутом, Авдіївкою та Донецьком. Велися бої під Соледаром.

Тим часом бойовики так званої "ДНР" продовжують звинувачувати українську сторону в тому, що вона стріляє по "адмінбудівлям" у Донецьку, зокрема. Так, за 17 вересня через артилерійський вогонь в місті загинуло четверо людей і ще вісім поранених.

Втім, варто зазначити, що жодних тому підтверджень, що атаки здійснюють саме ЗСУ немає.

Південь

Українські військові продовжують зберігати оперативне мовчання щодо перебігу контрнаступу, але констатували продовження кампанії блокування російських сил в Херсонській області.

Триває знищення понтонних переправ росіян. За останній час, у Садовому (17 км від Херсона). Також ЗСУ знищили станції радіоелектронної боротьби, зокрема в Новій Каховці. Наші захисники завдали удару і по скупченню сил противника в Старій Збур’ївці.

Вказується, що українські сили, ймовірно, використовують вертольоти для перекидання військ до Сухого Ставка (приблизно 12 км на південний схід від плацдарму). Якщо це підтвердиться, то свідчить про зниження потужності російської протиповітряної оборони в цьому районі.

Також ЗСУ продовжують обстріл позицій росіян біля Давидового Броду.

Тим часом як російська розвідувально-диверсійна група здійснила невдалу спробу наступу на контрольоване Україною Нововознесенське (8 км на південний схід від Високопілля) та вела безуспішні наступальні дії в напрямку Архангельське-Іванівка вздовж річки Інгулець.

Найактивнішими напрямками на півдні виділяють: північно-західні околиці Херсона, український плацдарм на берегах Інгульця та південні території кордону Херсонської та Дніпропетровської області в районі Високопілля.