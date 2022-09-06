Росіяни вдарили по Сумській області з мінометів і артилерії: пошкоджено житлові будинки

Російські окупаційні війська 6 вересня в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області. У бік населених пунктів ворог випустив 36 снарядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Вночі та вранці ворог обстрілював території Білопільської та Шалигінської громад з мінометів та артилерії. Зафіксовано 36 прильотів", - написав він.
Зазначається, що жертв внаслідок обстрілів немає. Однак у селі Волфине пошкоджені житлові будинки.
Нагадаємо, вчора російські війська також обстріляли прикордоння Сумської області. Всього ворог випустив більше сотні боєприпасів.
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