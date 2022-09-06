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Росіяни вдарили по Сумській області з мінометів і артилерії: пошкоджено житлові будинки

Фото: росіяни вдарили по Сумській області з мінометів і артилерії (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська 6 вересня в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області. У бік населених пунктів ворог випустив 36 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Вночі та вранці ворог обстрілював території Білопільської та Шалигінської громад з мінометів та артилерії. Зафіксовано 36 прильотів", - написав він.

Зазначається, що жертв внаслідок обстрілів немає. Однак у селі Волфине пошкоджені житлові будинки.

Нагадаємо, вчора російські війська також обстріляли прикордоння Сумської області. Всього ворог випустив більше сотні боєприпасів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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