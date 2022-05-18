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Росіяни вчать українську та бояться нічної "партизанщини": СБУ перехопила розмову

Фото: росіяни вчать українську та бояться нічної "партизанщини" (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти в Запорізькій області бояться нічної "партизанщини" і починають вчити українську мову. Чергову розмову загарбників перехопила Служба безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Так, у телефонних розмовах між собою окупанти бідкаються на постійні атаки українських захисників і вже прощаються фразами "До побачення".

"Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, бл*ть, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходить… Ну короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу, бл*дь. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али", - жаліється окупант своєму товаришу, який також воює проти України.

Наприкінці розмови загарбники переходять на українську.

"Схоже, що невдовзі наші бійці навчать їх вітатися правильно - "Слава Україні!". Втім, головне кодове слово "паляниця" все одно залишиться для окупантів недосяжним. Як і плани закріпитися на українській землі, де навіть трактор може "напартизанити" російський танк!" - резюмували в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно СБУ перехопила розмову, в якій російські окупанти з жахом очікують на постачання ЗСУ нової зброї з-за кордону, а також заздрять нашим захисникам через "Байрактари".

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