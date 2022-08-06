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Росіяни за добу вбили п'ятьох цивільних на Донеччині

Фото: війська Росії продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. Окупанти за минулу добу вбили п'ятьох цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 5 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Опитному, 1 в Авдіївці, 1 у Соледарі та 1 у Первомайському. Ще 14 людей отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 690 осіб, ще 1773 цивільних отримали поранення. Ці цифри вказані без жертв і поранених в Маріуполі і Волновасі.

Нагадаємо, за даними Генштабу, на Донецькому напрямку ворог наступає з двох сторін, основні зусилля сконцентровані на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На цій ділянці фронту також активно застосовується штурмова і армійська авіація.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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