Росіяни за добу вбили п'ятьох цивільних на Донеччині

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 5 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Опитному, 1 в Авдіївці, 1 у Соледарі та 1 у Первомайському. Ще 14 людей отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 690 осіб, ще 1773 цивільних отримали поранення. Ці цифри вказані без жертв і поранених в Маріуполі і Волновасі.