Россияне за сутки убили пятерых гражданских в Донецкой области

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. Оккупанты за минувшие сутки убили пятерых гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 5 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Опытном, 1 в Авдеевке, 1 в Соледаре и 1 в Первомайском. Еще 14 человек получили ранения.", - рассказал он.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 690 человек, еще 1773 гражданских получили ранения. Эти цифры указаны без жертв и раненых в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, по данным Генштаба, на Донецком направлении враг наступает с двух сторон, основные усилия сконцентрированы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На этом участке фронта также активно применяется штурмовая и армейская авиация.
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